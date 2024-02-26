Мир 26 февраля 2024, 13:02 Дания отказала России в участии в расследовании по «Северному потоку» Россия общалась к Дании по расследованию «Северного потока», но получила отказ РИА «Новости»

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Российская сторона обращалась к Дании для участия в расследовании ситуации с «Северным потоком», но получила отказ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия обращалась к Дании, чтобы принять участие в расследовании по „Северному потоку“, но она отказала», — сказал он.

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В понедельник датская полиция заявила о приостановлении расследования подрывов «Северных потоков». В ведомстве отметили, что для возбуждения уголовного дела у него недостаточно оснований.

Песков назвал эту ситуацию близкой к абсурдной.

«Преднамеренная диверсия имеет место быть, но дальше продвижения нет. Настолько все очевидно, что лишь можно выразить абсолютнейшее изумление. Мы продолжим наблюдать и использовать свои возможности для получения информации», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин одной фразой ответил на вопрос о причастных в к диверсиям на «Северных потоках».