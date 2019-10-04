«Это не значит, что нет больше препятствий. Есть целый ряд обстоятельств, которые сдерживали выдачу разрешения Дании, — это экологические соображения и политические», — отметил эксперт.

По мнению Зубца, в Евросоюзе многие не поддерживают строительство «Северного потока — 2». Некоторые страны полагают, что Германия будет использовать газопровод в свою пользу и, таким образом, еще больше усилит позиции в ЕС. Дания в какой-то степени солидарна с такой точкой зрения, предположил директор института. Тем не менее важно помнить и про экологические возражения — они никуда не делись.

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Дания на 60% удовлетворяет свои потребности в энергии за счет возобновляемых источников — ветряков. Тем не менее при этом местные энергетические компании зависят и от других источников энергии, так как ветер не всегда дует. Для этого скандинавская страна использует газ и уголь. Однако сейчас их месторождение газа закрыто, так как нужно обновить инфраструктуру.

«Вполне возможно, сговорчивость Дании в части „Северного потока — 2“ объясняется тем, что им необходимо замещать потери собственного газа. К тому же нельзя сбрасывать со счетов давление Германии», — добавил Зубец.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, он пройдет от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Дания — единственная страна, которая не дала разрешение на прокладку газопровода через свою исключительную экономическую зону.