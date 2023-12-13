Мир 13 декабря 2023, 08:44 Дания оказалась в «глупом положении» из-за России DR: рыболовное соглашение России и Фарер поставило Данию в глупое положение Unsplash

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Россия продлила соглашение по рыболовству с Фарерскими островами. На фоне украинского конфликта эта ситуация поставила Данию в глупое положение. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль в интервью беседе с Danmarks Radio.

Раньше этому соглашению уделяли мало внимания. Но его продлили в то время, когда западные страны стараются «рвать отношения с Россией». Ситуация стала особым вызовом для Дании, так как «краеугольный камень содружества» — Фарерские острова — продолжают отношения с РФ, отметил Сплидсбоэль.

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«Соглашениями о рыболовстве никто толком не интересовался. Но теперь на Украине бушуют боевые действия, и против России действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема внезапно стала весьма чувствительной», — сказал он.

По его мнению, обычное соглашение о рыболовстве стало вопросом политики безопасности. А его продление якобы означает, что Россия «может шпионить за Западом» через Фарерские острова с помощью рыболовного флота.

Накануне канадские власти расширили санкционный список против России. В него вошли 30 физических лиц.