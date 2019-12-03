Дания объяснила трудности с «Северным потоком — 2» экологией
«Нам необходимо было убедиться, что проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — объяснил датский дипломат. Его слова привело РИА «Новости».
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Кроме того, пришлось заново пересматривать заявку оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. В новом запросе уже предполагалось, что нитка газопровода пройдет не в территориальных водах Дании, как изначально планировалось, а в нейтральных водах, хотя и в экономической зоне страны.
«Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев — это неплохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс», — объяснил Сендергорд.
Газопровод рассчитывают достроить до конца года. Его две нитки протянутся через Балтийское море до берегов Германии. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Он пройдет через территориальные или исключительные зоны Финляндии, Швеции и Германии, не считая России.