Энергетическое агентство Дании (DEA) разрешило строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, в исключительной экономической зоне страны. Задержку с выдачей этого разрешения посол Дании в России Карстен Сендергорд объяснил экологией — без политики.

«Нам необходимо было убедиться, что проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — объяснил датский дипломат. Его слова привело РИА «Новости».

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Кроме того, пришлось заново пересматривать заявку оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. В новом запросе уже предполагалось, что нитка газопровода пройдет не в территориальных водах Дании, как изначально планировалось, а в нейтральных водах, хотя и в экономической зоне страны.

«Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев — это неплохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс», — объяснил Сендергорд.

Газопровод рассчитывают достроить до конца года. Его две нитки протянутся через Балтийское море до берегов Германии. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Он пройдет через территориальные или исключительные зоны Финляндии, Швеции и Германии, не считая России.