Дания может выбрать самый «безопасный» маршрут строительства российского газопровода «Северный поток — 2», но запретить его строительство не в ее силах, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.

При этом полностью отказаться согласовывать маршруты Копенгаген тоже не может. Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG запрашивал разрешение на строительство, так как трубы нужно установить в территориальных водах страны. Но эту заявку отозвали.

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«Когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность», — отметил топ-менеджер компании.

Теперь «Газпром» должен подождать четыре недели, так как по закону это время дается на подачу апелляции, пишет RT. А как только разрешение вступит в силу, власти страны должны будут выбрать наиболее удобный им маршрут прокладки газопровода.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что шансы на получение разрешения от Копенгагена сохраняется, и нет никаких проблем или препятствий в получении одобрения по заявке.