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    23 декабря 2020, 04:59

    Дания назвала срок начала работ трубоукладчика «Фортуна» по «Северному потоку-2»

    Нина Петлинова

    Работы в исключительной экономической зоне Дании судна-трубоукладчика «Фортуна» начнутся 15 января следующего года. Судно уложит две параллельные нитки «Северного потока-2».
    Дания назвала срок начала работ трубоукладчика «Фортуна» по «Северному потоку-2»

    Кроме «Фортуны» к работе привлекут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы РФ и другие суда обеспечения сообщило издание РБК со ссылкой на уведомление для мореплавателей Датского морского управления.

    Несмотря на всевозможные козни, которые строят США вокруг «Северного потока — 2» 11 декабря его строительство было возобновлено — началась укладка в водах Германии. Ангела Меркель сообщила, что отношение властей страны к проекту неизменно.

    Ранее «Газпром» подтвердил, что строительство сухопутного куска газопровода завершено, он готов к вводу.