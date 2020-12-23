Дания назвала срок начала работ трубоукладчика «Фортуна» по «Северному потоку-2»

Работы в исключительной экономической зоне Дании судна-трубоукладчика «Фортуна» начнутся 15 января следующего года. Судно уложит две параллельные нитки «Северного потока-2».

Кроме «Фортуны» к работе привлекут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы РФ и другие суда обеспечения сообщило издание РБК со ссылкой на уведомление для мореплавателей Датского морского управления.

Несмотря на всевозможные козни, которые строят США вокруг «Северного потока — 2» 11 декабря его строительство было возобновлено — началась укладка в водах Германии. Ангела Меркель сообщила, что отношение властей страны к проекту неизменно.

Ранее «Газпром» подтвердил, что строительство сухопутного куска газопровода завершено, он готов к вводу.