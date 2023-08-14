Мир 14 августа 2023, 14:30 Дания из-за российских бомбардировщиков подняла в воздух истребители F-16 ВВС Дании ночью 14 августа сопроводили над Северным морем самолеты ВС России United States Air Force

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Минобороны Дании заявило, что ночью 14 августа поднимало свои истребители, чтобы сопроводить российские самолеты в международном воздушном пространстве над Северным морем. Об этом сообщил RT.

«Истребители F-16 Минобороны Дании пробыли в воздухе до утра для идентификации двух российских самолетов», — объявили военные.

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Авиацию Вооруженных сил России засекли в международном воздушном пространстве над Северным морем. Кроме датских, к ним вылетели самолеты Нидерландов, но их опередили — бомбардировщики уже взяли на сопровождение. Российские пилоты, не пересекая границы Дании, взяли обратный курс.

В июне британские истребители Eurofighter Typhoon сопроводили российские самолеты над Балтийским морем. Сначала они заинтересовались полетом Ан-12 и Ан-72 в Калининградскую область, но потом сменили курс и сопроводили группировку из двух Ту-22М и стольких же Су-30.