Мир 01 апреля 2023, 20:31 Дания, Швеция и ФРГ начали вновь сотрудничать по делу о «Северных потоках» ФРГ, Швеция и Дания объединились для расследования взрывов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Германия наладила сотрудничество с Данией и Швецией в расследовании дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

«Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше», — отметил анонимный собеседник издания.

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Команду следователей из Германии, Дании и Швеции собрали в начале процесса, однако вскоре датские и шведские правоохранители перестали участвовать в деле из-за опасения утечек информации. В настоящее время в сотрудничестве трех западных стран наметились значительные улучшения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Запад делает все для того, чтобы «замотать» тему «Северных потоков». Но Россия этого не допустит. По его мнению, подобное положение дел является доказательством того, что диверсии на «Северных потоках» совершили с участием каких-либо стран и их спецслужб.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре прошлого года. Расследование причин случившегося продолжается.