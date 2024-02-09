Мир 09 февраля 2024, 17:56 Дания допустила конфликт России и НАТО в течение пяти лет Министр обороны Дании Поульсен: конфликт РФ и НАТО возможен в ближайшие 3–5 лет Agustin Montanez/Keystone Press Agency

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Конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Его процитировало агентство Reuters.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью и солидарность НАТО», — считает датский министр.

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Упомянутая статья Североатлантического договора подразумевает, что нападение на одну или несколько стран — членов альянса в Европе или Северной Америке «будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Поульсен констатировал, что потенциал российского военного производства вырос, и счел, что в связи с этим Дании стоит увеличить инвестиции в этой сфере. По его мнению, НАТО может столкнуться с гибридными атаками, хотя угрозы конкретно Дании министр не увидел.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном указал на то, что развязывание глобальной войны поставит все человечество на грань уничтожения, так что это «противоречит здравому смыслу».