Решение приняли в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

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Согласно этим документам, Дания обязана разрешить строительство транзитного трубопровода с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому должна быть проложена газовая магистраль.

Энергетическое агентство страны одобрило самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск для экологии и безопасности.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство объекта ранее выдали Германия, Финляндия и Швеция. Последнее слово оставалось за Данией.

Украина и США выступают категорически против этого газопровода. Киев опасается потерять средства от транзита российского газа по территории страны, а Вашингтон хочет поставлять собственный газ в Европу.