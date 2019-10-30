  • Дания дала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

    30 октября 2019, 15:34

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шлейфе страны. Об этом сообщила пресс-служба организации.
    Дания дала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

    Решение приняли в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

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    Согласно этим документам, Дания обязана разрешить строительство транзитного трубопровода с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому должна быть проложена газовая магистраль.

    Энергетическое агентство страны одобрило самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск для экологии и безопасности.

    «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии.

    Разрешение на строительство объекта ранее выдали Германия, Финляндия и Швеция. Последнее слово оставалось за Данией.

    Украина и США выступают категорически против этого газопровода. Киев опасается потерять средства от транзита российского газа по территории страны, а Вашингтон хочет поставлять собственный газ в Европу.