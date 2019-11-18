Дамаск вернул контроль над мощной ГЭС

Вторая по мощности ГЭС Сирии, гидроэлектростанция «Тишрин» взята под контроль сирийским правительством. Территорию вокруг стратегического объекта патрулирует российская военная полиция, уточнил сайт телеканала «Звезда».

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Гидротехническое сооружение возвели на реке Евфрат 20 лет назад. В ходе беспорядков в Сирии ГЭС захватили террористы. Сейчас контроль над ней снова вернули законному сирийскому правительству.

«Освобождена сама электростанция и прилегающая к ней территория. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо и Ракка. Люди спокойно работают», — подтвердил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев.

Эта ГЭС снабжает электроэнергией две сирийские провинции, Ракка и Алеппо. Мощность станции составляет до 630 мегаватт. Теперь, когда контроль над стратегическим объектом снова взят Дамаском, российская военная полиция начала патрулирование района вокруг гидроэлектростанции.