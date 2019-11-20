Дамаск подвергся ракетному обстрелу
Сирийские силы ПВО сбили несколько ракет к югу от Дамаска. Об этом сообщило государственное агентство SANA.
По его данным, ракеты были запущены с территории Палестины и Ливана. Сирийский новостной канал Alikhbaria сообщил в Facebook, что за атакой стоят израильские ВВС. Атака, по его данным, была совершена со стороны Голанских высот и из ливанского города Марджаюн.
Накануне на Голанах сработала сирена воздушной тревоги, израильские ПВО перехватили четыре ракеты, запущенные из Сирии в направлении северного Израиля.
«Мы можем подтвердить, что все четыре были перехвачены в небе израильскими системами ПВО», — заявили в Армии обороны Израиля.