Дамаск подвергся ракетному обстрелу

По его данным, ракеты были запущены с территории Палестины и Ливана. Сирийский новостной канал Alikhbaria сообщил в Facebook, что за атакой стоят израильские ВВС. Атака, по его данным, была совершена со стороны Голанских высот и из ливанского города Марджаюн.

Накануне на Голанах сработала сирена воздушной тревоги, израильские ПВО перехватили четыре ракеты, запущенные из Сирии в направлении северного Израиля.

«Мы можем подтвердить, что все четыре были перехвачены в небе израильскими системами ПВО», — заявили в Армии обороны Израиля.