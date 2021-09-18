Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе

Неизвестные устроили диверсию на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска. Ее результатом стало отключение энергоснабжения во всей сирийской столице.

Специалисты уже приступили к ремонтным работам, рассказал агентству SANA министр энергетики страны Гассан Земель.

«Электричество в Дамаске было отключено из-за диверсии на газопроводе в районе Дейр-Али», заявил он, добавив, что работа на одноименной станции в результате ЧП остановилась.

Вернуть энергоснабжение в Дамаск планируют в течение часа. Свет в городе дадут постепенно.

На газопроводе, написали в Twitter, произошел взрыв. Официального подтверждения этой информации не поступало.