«Дальше отступать некуда». Лукашенко заявил, что он не шутил по поводу угроз Евросоюзу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не просто так угрожал Евросоюзу
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не шутил, когда говорил о жестком ответе на очередные санкции со стороны ЕС. Он был серьезен, а не просто «ляпнул языком». Слова белорусского лидера привело агентство Sputnik.
«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — заявил Лукашенко.
На прошлой неделе он посоветовал Евросоюзу подумать о транзите грузов и газа через Белоруссию, прежде чем вводить новые санкции против страны. Он подчеркнул, что через республику проходит экспортный газопровод «Ямал - Европа» — и это с учетом того, что за последнее время транзитные объемы газа из РФ в страны Запада стали значительно больше.
Представитель ЕС уже прокомментировал угрозу лидера Белоруссии. Как заявил Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, Россия не допустит перекрытия поставок газа в Европу.