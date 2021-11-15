«Дальше отступать некуда». Лукашенко заявил, что он не шутил по поводу угроз Евросоюзу

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не шутил, когда говорил о жестком ответе на очередные санкции со стороны ЕС. Он был серьезен, а не просто «ляпнул языком». Слова белорусского лидера привело агентство Sputnik.

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — заявил Лукашенко.

На прошлой неделе он посоветовал Евросоюзу подумать о транзите грузов и газа через Белоруссию, прежде чем вводить новые санкции против страны. Он подчеркнул, что через республику проходит экспортный газопровод «Ямал - Европа» — и это с учетом того, что за последнее время транзитные объемы газа из РФ в страны Запада стали значительно больше.

Представитель ЕС уже прокомментировал угрозу лидера Белоруссии. Как заявил Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, Россия не допустит перекрытия поставок газа в Европу.