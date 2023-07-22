Мир 22 июля 2023, 12:41 «Дальше — крах». Зеленского предостерегли о лишении поддержки Запада из-за его истерик Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский своей истерикой разрушит отношения Украины с Западом

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Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за своего же поведения. Об этом на YouTube-канале заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт заметил, что недавняя истерика украинского лидера серьезно отразилась на его отношениях с союзниками.

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«То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал», — подчеркнул Соскин.

Многие засомневались в способности президента к руководству целым государством после увольнения посла в Великобритании Вадима Пристайко и открытого хамства в адрес министра обороны королевства Бена Уоллеса, пояснил эксперт.

Политолог предположил, что Зеленский находится на грани психического срыва. И «только дураку» может быть непонятно, что после таких истерик поддержка Запада рано или поздно закончится.

Своими действиями украинский лидер ставит под угрозу отношения с западными союзниками.

«Дальше известно, что может быть, — крах. Он все ближе и ближе», — заключил Соскин.

Экс-советник Кучмы не единственный на Украине, кто объяснил истерикой поступки Зеленского. Об этом же сказал заявил живущий в США украинский журналист Виктор Коваленко, комментируя увольнение Пристайко.