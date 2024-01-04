Эксклюзив 04 января 2024, 22:28 «Дальность полета 160 км». Насонов — о сбитой украинской ракете С-200 над Липецкой областью Насонов: ВСУ запустили переделанную ракету С-200 со своей пусковой установки РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над Липецкой областью зенитную ракету С-200, модернизированную украинскими военными для нанесения ударов по наземным целям. Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с «360» рассказал, с какой платформы ВСУ могли запустить ракету, чтобы она долетела до российского региона.

По его словам, зенитно-ракетный комплекс С-200 разработали еще в советское время. Запуск осуществляется с буксируемой пусковой установки.

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«Дальность ее (ракеты — прим. ред.) полета порядка 160 километров, поэтому на это расстояние при перепрограммировании пуска ракет она вполне спокойно долетает. При изменении боевой части и даже без ее изменения она достаточно эффективно реализуется», — пояснил Насонов.

Эксперт напомнил, что эти зенитно-ракетные комплексы конца 50-х — 60-х годов достаточно старые. Ракеты летят по скоростным целям, но в этой ситуации ей просто указали другое полетное задание, поэтому она ушла для поражения наземных объектов.

«Запустить ее [украинские военные] могли, прежде всего, со своей штатно-пусковой установки», — резюмировал Насонов.