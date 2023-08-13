Мир 13 августа 2023, 23:44 Дальнейшую судьбу Зеленского раскрыли в США Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ РИА «Новости»

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Безнравственность политики США в отношении Украины не поддается описанию, заявил в X (бывшийTwitter) политик и правозащитник Аджаму Барака. По его словам, после того, как украинский лидер Владимир Зеленский пожертвовал огромным количеством людей, американские власти сделают его козлом отпущения.

«И после того, как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч украинцев ради продвижения геостратегических интересов Америки, он, как и ожидалось, станет козлом отпущения, поскольку США пытаются выпутаться из катастрофы, которую они создали в этой стране и для Запада», — написал Барака.

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По его словам, украинский конфликт затеяли именно США. Они думали таким образом втянуть Россию в боевые действия, которые должны были подорвать авторитет руководства страны.

«Вместо этого — еще один проигранный для США матч», — заключил правозащитник.

По оценкам западных аналитиков, с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли более 150 тысяч убитыми и ранеными.