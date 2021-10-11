Дальнейший диалог с Украиной назвали невозможным в ДНР

Глава правительства самопровозглашенной ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что попытки России договориться с властями Украины бессмысленны. Об этом написало ИА НСН.

«Это абсолютно правильно. Более того, это неизбежно. Российская власть с 2014 года пытается добиться внятного диалога с руководителями Украины и их многочисленными представителями. Ничего не вышло. Почему — тоже понятно. Эти люди изначально не хотели ни о чем договариваться, они хотели лишь продавить свою позицию. То, под чем они подписались в Минске, я имею в виду Минские договоренности, они никогда не собирались выполнять. Они хотели давить на Россию. Больше ни-че-го! Разными способами: военным, дипломатическим — это просто орудие в руках Запада. Так что говорить о диалоге здесь бессмысленно, и я рад, что российская власть приходит к этим выводам. Иначе это трата времени, сил, надежд и сотрясание воздуха», — сообщил Бородай.

При этом он подчеркнул, что политика Москвы не повлияет на признание ДНР. По его словам, русский Донбасс должен стать частью России.