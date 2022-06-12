Укрепление курса рубля обернется дополнительными затратами для Запада при покупке российских энергоресурсов в будущем. Об этом предупредил колумнист американского издания The National Interest Аксель де Верну.

По его мнению, на протяжении всей истории в мире сохранялась корреляция между финансовой и геополитической властью. Но сейчас ситуация изменилась, что должно обеспокоить американских политиков.

«Китайско-российский союз пытается привлечь другие страны к заманчивой альтернативе с конечной целью построения финансовой системы, полностью независимой от контроля Вашингтона», — написал де Верну.

По словам колумниста, рубль укрепился за счет нехватки нефти и газа на глобальных рынках, усилить положение российской валюты помогли решения кабмина РФ о рублевых расчетах за газ.

«Если рубль продолжит укрепляться в течение следующих нескольких месяцев, западным странам придется потратить больше средств на конвертацию своей валюты в рубли для оплаты необходимого им импорта энергоресурсов», — отметил он.

По его прогнозу, это повысит глобальный спрос на рубли и покажет властям других стран, что российская валюта способна сопротивляться наказанию со стороны крупных западных стран, заключил автор статьи.