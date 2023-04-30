Мир 30 апреля 2023, 00:09 Дальнейшее членство в НАТО сочли опасным для Турции Турецкий адмирал в отставке Гюрдениз призвал страну к выходу из НАТО Pxhere

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В нынешних геополитических условиях членство Турции в НАТО представляет для страны большую угрозу, считает контр-адмирал ВМС республики в отставке Джем Гюрдениз. По его мнению, Турции необходимо выйти из состава альянса. Его слова привел ТАСС.

Вероятные планы НАТО по эскалации конфликта на Украине и в Тихом океане, по словам Гюрдениза, представляют угрозу для Турции. По его словам, если прочитать доклады Сената или Конгресса США о Турции, на отчеты ЕС, то становится видно, «кто друг, а кто враг».

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Контр-адмирал в отставке считает, что Турция должна выйти из НАТО сейчас, когда идет военный конфликт на Украине и «США собираются устроить крупную разборку в Тихом океане». Иначе республика может столкнуться с прямой угрозой вовлечения, а посредством Украины быть напрямую вовлечена в конфликт.

Также Гюрдениз отметил разговоры НАТО о потенциальной возможности вхождения Украины в состав альянса. При таком сценарии Турция потеряет возможности придерживаться политики нейтралитета и станет участником конфликта.

«Россия в Турцию вторгнуться не может. Иран тоже не может это сделать. Так что самая большая угроза для нас сейчас — это создание на нашем юго-востоке Курдистана с выходом к морю. И тут самая большая угроза исходит от США, Великобритании, Франции и ЕС», — сказал контр-адмирал. Также он отметил, что существуют попытки превратить Черное море в «озеро НАТО и США».

По мнению Гюрдениза, Турция сможет выстроить сбалансированные отношения путем сближения с Россией, Китаем, Индией, ЮАР, не вступая в военные альянсы.