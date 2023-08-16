Мир 16 августа 2023, 18:41 Дали заднюю. В НАТО отреклись от слов о территориальных уступках Украины Представитель НАТО Йенссен отказался от слов о территориальных уступках Украины РИА «Новости»

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Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что сказанные им ранее слова о возможных сценариях вступления Украины в альянс стали ошибкой. Его заявление привело издание Verdens Gang.

«Я не должен был говорить такого. Мои слова были лишь частью дискуссии о вероятных сценариях украинского конфликта и будущего этой страны. С моей стороны это было неправильно», — отметил Йенссен.

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Ранее он допустил, что в обмен на членство в НАТО Украина могла бы отказаться от части территорий, которые Россия считает своими.

Это высказывание раскритиковали в офисе украинского президента Владимира Зеленского. Советник Михаил Подоляк заявлял, что подобный обмен территорий на «зонтик альянса» будет означать уничтожение международного права и проигрыш демократии.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что слова Йенссена стали вбросом с определенными политическими целями.