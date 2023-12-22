Мир 22 декабря 2023, 15:03 Дали заднюю. Легализации медицинской марихуаны воспротивились на Украине Верховная рада рассмотрит проект об отмене легализации медицинской марихуаны

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Проект постановления об отмене легализации марихуаны в медицинских целях на Украине зарегистрировали в Верховной раде. Соответствующие сведения появились в базе данных украинского парламента.

Среди авторов проекта выступила председатель политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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В четверг, 21 декабря, депутаты Рады приняли закон об использовании марихуаны в медицинских целях во втором чтении. За проголосовали представители партий «За будущее», «Восстановление Украины», «Платформа за жизнь и мир», «Голос» и «Слуга Народа».

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отмечал, что в случае одобрения законопроекта каннабис можно будет купить только по электронному рецепту. Врачи выпишут наркотическое средство, исходя из тяжести состояния пациента.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отмечала, что выращивать растение начнут исключительно в закрытых теплицах.