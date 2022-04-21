Бойцы ВСУ выгоняли жителей Мариуполя из их квартир и разрушали их. Об этом горожанин рассказал «Известиям».

Таким образом, как отметил мариуполец, бойцы ВСУ готовили дом к ведению боевых действий.

«Ломается стена, засовывается человек с автоматом и говорит: «Уходи». Я в ответ: «Ребята, у меня шестеро детей, мне надо вещи взять, еду. Дали мне полчаса на сборы, мы собрали все. Дальше они поломали все стены», — вспомнил мужчина.

Вернувшись, семья обнаружила, что вся квартира была разрушена.

«Полностью второй этаж от первого до второго подъезда проломлен насквозь. Ломали, судя по всему, для того, чтобы проходить, передвигаться», — отметил многодетный отец.

Отступая из Мариуполя, украинские националисты переодевались в гражданское.

Ранее СК опубликовал видео последствий ударов ВСУ по больнице Мариуполя. В кадр попали разрушенные здания и десятки тел мирных жителей.