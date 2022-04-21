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    21 апреля 2022, 10:31

    «Дали полчаса на сборы». Многодетный отец — о том, как ВСУ выгнали его семью из дома в Мариуполе

    Отец шестерых детей рассказал, как украинские боевики выгнали его из дома в Мариуполе

    Оксана Кириллова

    Бойцы ВСУ выгоняли жителей Мариуполя из их квартир и разрушали их. Об этом горожанин рассказал «Известиям».

    «Дали полчаса на сборы». Многодетный отец — о том, как ВСУ выгнали его семью из дома в Мариуполе

    Таким образом, как отметил мариуполец, бойцы ВСУ готовили дом к ведению боевых действий.

    «Ломается стена, засовывается человек с автоматом и говорит: «Уходи». Я в ответ: «Ребята, у меня шестеро детей, мне надо вещи взять, еду. Дали мне полчаса на сборы, мы собрали все. Дальше они поломали все стены», — вспомнил мужчина.

    Вернувшись, семья обнаружила, что вся квартира была разрушена.

    «Полностью второй этаж от первого до второго подъезда проломлен насквозь. Ломали, судя по всему, для того, чтобы проходить, передвигаться», — отметил многодетный отец.

    Отступая из Мариуполя, украинские националисты переодевались в гражданское.

    Ранее СК опубликовал видео последствий ударов ВСУ по больнице Мариуполя. В кадр попали разрушенные здания и десятки тел мирных жителей.