«Дали полчаса на сборы». Многодетный отец — о том, как ВСУ выгнали его семью из дома в Мариуполе
Отец шестерых детей рассказал, как украинские боевики выгнали его из дома в Мариуполе
Бойцы ВСУ выгоняли жителей Мариуполя из их квартир и разрушали их. Об этом горожанин рассказал «Известиям».
Таким образом, как отметил мариуполец, бойцы ВСУ готовили дом к ведению боевых действий.
«Ломается стена, засовывается человек с автоматом и говорит: «Уходи». Я в ответ: «Ребята, у меня шестеро детей, мне надо вещи взять, еду. Дали мне полчаса на сборы, мы собрали все. Дальше они поломали все стены», — вспомнил мужчина.
Вернувшись, семья обнаружила, что вся квартира была разрушена.
«Полностью второй этаж от первого до второго подъезда проломлен насквозь. Ломали, судя по всему, для того, чтобы проходить, передвигаться», — отметил многодетный отец.
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