Далай-ламе предрекли перерождение в теле женщины

Далай-лама XIV переродится в свободном мире в теле женщины, если ситуация в Тибете не поменяется. Об этом представитель буддийского лидера в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сообщил РИА «Новости».

Ринпоче рассказал, что Далай-лама, как он сам утверждает, может переродиться в теле женщины. Реинкарнация будет ждать его в свободном мире, если ситуация в Тибете останется без изменений.

Верховный лама Калмыкии напомнил, что заявление о своем перерождении буддийский лидер сделал еще в 2011 году. Тогда он подчеркнул, что его реинкарнация не должна использоваться в политических целях. Далай-лама упоминал, что примет решение о перерождении, когда ему исполнится 90 лет. Значит, ждать осталось не так долго.

Далай-лама недавно отметил свое 86-летие. Духовный лидер буддистов по такому случаю рассказал, что для поддержки организма очень важен здоровый сон. Он отметил, что если ум человека находится в беспокойном состоянии, это отражается на всех делах. Поэтому каждую ночь Далай-лама спит спокойно, поскольку его ум пребывает в покое.