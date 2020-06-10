    10 июня 2020, 16:37

    Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом

    Анастасия Кременчугская

    Далай-лама XIV, духовный лидер Тибета, выпустит собственный дебютный музыкальный альбом 6 июля, в свой 85-й день рождения. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на иностранное издание.

    Альбом будет называться «Inner World» («Внутренний мир»). Треки содержат классические буддийские мантры, которые читает Далай-лама, смешанные с музыкой в стиле нью-эйдж.

    Ранее исполнители уже предлагали Далай-ламе записать альбом, но он отказывался. Сейчас согласился.

    «Он говорил о том, как музыка помогает людям так, как ему никогда не удастся, ведь она преодолевает различия и возвращает нас к истинной сущности и нашей отзывчивости», — заявил музыкант Абрахам Кунин.