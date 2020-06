Далай-лама выпустил песню и записал целый альбом

Опальный лидер последователей тибетского буддизма Далай-Лама выпустил уже второй сингл для своего первого музыкального альбома. Пластинка будет представлена миру только 6 июля, но первые две композиции уже можно послушать на YouTube-канале лидера.

Вторая композиция из первого альбома называется One of My Favorite Prayers в переводе на русский язык — «Одна из моих любимых молитв». Пластинка будет носить название «Внутренний мир» (Inner World) и станет доступна 6 июля. Альбом создан при помощи лейблов Hitco Entertainment и Khandro Music. Кроме этого, композиции были написаны совместно с новозеландскими музыкантами Джунель и Абрахам Кунин, которые являются последователями Далай-Ламы. Идею написать музыку они предложили еще в 2015 году.

«Сама цель моей жизни — служить как можно больше. А музыка может помочь людям так, как я никогда не смогу», — пояснил Далай-лама.

Все доходы, которые буду получены от продаж, отдадут на нужды образовательной программы университета Эмори.

Первая композиция из альбома называется «Сострадание» (Compassion), она вышла в начале июня. Планируется, что всего для пластинки будет записано 11 треков.