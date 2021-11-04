Далай-лама рассказал российским буддистам, как улучшить карму

Далай-лама XIV рассказал российским буддистам, как улучшить карму, чтобы достичь просветления. По его словам, это могут сделать все.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если мы практикуем и постоянно держим в уме бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ), сострадание и любовь, то благая карма постепенно усиливается», — рассказал он.

По словам Далай-ламы, «все недостатки в мире возникают из стремления к собственному благу». Также, чтобы достичь просветления, нужно практиковать «всеобъемлющую йогу», не забывать про бодхичитту (заботе о благе других) и «размышлять о пустотности».

Ранее Далай-лама XIV рассказал о секретах, которые помогают ему поддерживать хорошее состояние здоровья. Очень важным условием для этого, по его словам, является сон.

По мнению Далай-ламы, человек должен понимать, что если его ум находится в беспокойном состоянии, то это отражается на всем остальном. Например, может подняться кровяное давление, которое будет мешать спокойно спать.