Далай-лама проведет онлайн-учения по борьбе с тревогой из-за коронавируса

По данным сайта «Аргументы и факты», его представитель Тэло Тулку считает удачей, что «Его Святейшество Далай-лама согласился даровать учения в это сложное время».

«Мы очень рады, что у нас будет возможность прикоснуться к мудрости Его Святейшества и услышать его наставления», — рассказал Тулку.