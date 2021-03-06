Далай-лама привился от коронавируса

Лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса. Об этом говорится в сообщении его официального Instagram-аккаунта.

«Далай-лама получает первую дозу вакцины COVID-19 в Зональной больнице Дхарамсалы, Индия», — говорится к подписи к его фото во время укола в процедурном кабинете. Прививку сделали в субботу, 6 марта. Далай-лама входит в группу риска — ему 85 лет.

Его возвели на трон в пятилетнем возрасте. После антикитайского восстания тибетцев далай-лама был вынужден бежать в Индию. Там он поселился в Дхарамсале. В этом индийском городе находится Тибетское правительство в изгнании.

В 1989 году далай-ламе XIV вручили Нобелевскую премию мира.

В прошлом году духовный лидер тибетских буддистов рассказал, как справиться с гневом. По его словам, усмирить злобу и страх помогут сострадание и глубокое постижение реальности.