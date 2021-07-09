Далай-лама поделился советами для здорового сна

Далай-лама XIV отметил свое 86-летие и рассказал о секретах, которые помогают ему поддерживать хорошее состояние здоровье. Очень важным условием для этого, по его словам, является сон.

Советами духовный лидер буддистов поделился на онлайн-встрече с индийскими медиками, сообщили в фонде «Сохраним Тибет».

По словам Далай-ламы, человек должен понимать, что, если его ум находится в беспокойном состоянии, это отражается на всем остальном. Например, может подняться кровяное давление, которое будет мешать спокойно спать.

«Спокойный ум — ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко девять часов», — отметил он.

Далай-лама вспомнил, как один политик сообщил ему, что спит только 4-5 часов в день, но хотел бы больше.

«Даже для политиков и предпринимателей достаточный, крепкий и спокойный сон необходим — он оказывает положительное влияние на состояние ума и функционирование всех элементов тела», — заключил духовный лидер буддистов.