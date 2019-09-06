Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки

Пользователи Сети считают, что Фаннинг не подходит на роль эфиопки из-за своего цвета кожи. Роль Лилли Абдал должна была исполнить чернокожая девушка.

«Дакота Фаннинг белая?», «кто одобрил это?», «простите, Дакота Фаннинг, как кто?» — прокомментировали публикацию пользователи.

Актриса, в свою очередь, поспешила объяснить, что играет британку, которую в семь лет родители бросили в Африке.

Премьера фильма режиссера Зересена Берхейна Мехари состоится на кинофестивале в Торонто. Фильм сняли по мотивам романа канадской писательницы Камиллы Гибб. Фаннинг исполняет роль Лилли Абдал. Девочка-сирота выросла в Марокко, а позже переехала Эфиопию. Однако на фоне политических волнений 70-х годов ей пришлось бежать в Англию.