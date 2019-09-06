Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly. Людям не понравилось, что светлокожая девушка исполнила роль мусульманской беженки из Эфиопии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Пользователи Сети считают, что Фаннинг не подходит на роль эфиопки из-за своего цвета кожи. Роль Лилли Абдал должна была исполнить чернокожая девушка.
«Дакота Фаннинг белая?», «кто одобрил это?», «простите, Дакота Фаннинг, как кто?» — прокомментировали публикацию пользователи.
Актриса, в свою очередь, поспешила объяснить, что играет британку, которую в семь лет родители бросили в Африке.
Премьера фильма режиссера Зересена Берхейна Мехари состоится на кинофестивале в Торонто. Фильм сняли по мотивам романа канадской писательницы Камиллы Гибб. Фаннинг исполняет роль Лилли Абдал. Девочка-сирота выросла в Марокко, а позже переехала Эфиопию. Однако на фоне политических волнений 70-х годов ей пришлось бежать в Англию.