Дайверы нашли около тысячи бутылок редкого алкоголя на дне Балтийского моря

В обнаруженных 600 бутылках находится французский коньяк марки De Haartman & Co. В настоящее время его выпуск остановлен. В остальных 300 бутылках — французский ликер Benedictine. Им теперь владеет компания Bacardi.

Сайт The Local отметил, что найденные на дне бутылки доставляли в Петроград во время Первой мировой войны в 1917 году.

Шведский пароход, который перевозил алкоголь в Россию, задержала подлодка из Германии. Перевозчик затопил корабль и вернулся в Швецию, так как алкоголь был контрабандой.

В 1999 году обломки судна обнаружили, но бутылки посчитали пропавшими.

Редкий алкоголь со дна подняли при помощи роботов. Команда дайверов объявила находку частью истории бывшей Российской империи.

Некоторые бутылки доставят в Россию и Швецию для исследования. О стоимости алкоголя со дна Балтийского моря в настоящее время неизвестно.