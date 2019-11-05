  • Дайверы нашли около тысячи бутылок редкого алкоголя на дне Балтийского моря

    05 ноября 2019, 12:51

    Ольга Ситникова

    Дайверская команда Ocean X обнаружила на дне Балтийского моря залежи с 900 бутылками редкого алкоголя, сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на официальный сайт команды.

    В обнаруженных 600 бутылках находится французский коньяк марки De Haartman & Co. В настоящее время его выпуск остановлен. В остальных 300 бутылках — французский ликер Benedictine. Им теперь владеет компания Bacardi.

    Сайт The Local отметил, что найденные на дне бутылки доставляли в Петроград во время Первой мировой войны в 1917 году.

    Шведский пароход, который перевозил алкоголь в Россию, задержала подлодка из Германии. Перевозчик затопил корабль и вернулся в Швецию, так как алкоголь был контрабандой.

    В 1999 году обломки судна обнаружили, но бутылки посчитали пропавшими.

    Редкий алкоголь со дна подняли при помощи роботов. Команда дайверов объявила находку частью истории бывшей Российской империи.

    Некоторые бутылки доставят в Россию и Швецию для исследования. О стоимости алкоголя со дна Балтийского моря в настоящее время неизвестно.