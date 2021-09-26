Дайверы-любители нашли богатейший античный клад

Фридайверы-любители у побережья Испании обнаружили одну из крупнейших коллекций золотых римских монет, найденных в Европе. Клад содержит почти полностью сохранившиеся 53 монеты, датируемые IV–V века нашей эры.

Луис Ленс и Сезар Гимено занимались фридайвингом в Средиземном море во время отпуска, сообщило издание The Times. Они любовались подводными видами и заодно собирали со дна мусор. Один из них заметил, что в камнях поблескивает объект, напоминавший десятицентовую монету.

Друзья извлекли предмет, увидели, что он украшен профилем, и решили, что это ювелирное украшение. Армейским ножом они выковыряли из камней еще семь монет.

Ленс и Гимено сообщили властям о находке. Под воду спустилась группа аквалангистов и археологов, которые наши в общей сложности 53 золотые монеты, три гвоздя и остатки свинцовой конструкции. Видимо, сундука.

Эксперты утверждают, что в этом месте нет останков затонувших кораблей. Скорее всего, золото спрятали во время нашествия варваров-аланов. Хозяин склада вывез сундук с сокровищем в залив и затопил его. Видимо, он погиб, так как не вернулся за деньгами.

Руководитель группы подводных археологов из Университета Аликанте Хайме Молина заявил, что его поразила прекрасная сохранность монет.

В июле британские археологи при строительстве линии высокоскоростного поезда обнаружили клад возрастом 2100 лет. Были найдены монеты, имевшие хождение в Северной Европе и Англии.