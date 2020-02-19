Дайвер погладила тигровую акулу. Видео

Подводный фотограф и видеооператор Сцилард Янко (Szilard Janko) смог запечатлеть момент близкого знакомства дайвера Никки Брэди с тигровой акулой в море у Богамских островов.

На кадрах видно, как огромная акула длиной около 2,5 метров подплыла к девушке, но агрессии никакой не проявила, скорее любопытство. Девушка погладила рыбу по носу.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Квинсленда изучили эволюцию редкого вида акул — кошачьих, или «шагающих», которые способны не только плавать, но и ходить по дну с опорой на плавники. Они выяснили, что такую способность акулы приобрели благодаря эволюции. Они должны были приспособится таким образом к колебаниям уровня моря, возникновению рифов и конкуренции.