Дайвер назвал возможные причины нападения акул на туристок в Египте

Агрессию акул, напавших на туристок в Хургаде, могли спровоцировать работающие винты лодок, стоящих в лагуне Сахль-Хашиш. Дайвер Мухаммед Самир рассказал ТАСС, что судя по характеру ранений жертв, скорее всего, их атаковала тигровая акула.

Дайвер, специализирующийся на погружениях с акулами и хорошо изучивший их поведение, рассказал, что место, где произошли нападения, представляет собой небольшой залив у отеля, который заставлен лодками и яхтами. Самир рассказал, что хищник боится шума работающих винтов и никогда не рискнет вырвать через эти лодки.

«Загнанное и блокированное в лагуне животное начинает проявлять агрессию и бросаться буквально на всех», — объяснил специалист.

Дайвер отметил, что у тигровых акул сейчас период размножения, когда они выходят на мелководье, что также могло сыграть роковую роль.

В Министерстве окружающей среды Египта заявили, что обычно такое поведение несвойственно для акул. Несмотря на всю их опасность, для нападения на человека хищника должен спровоцировать какой-то аномальный внешний фактор.

На минувших выходных в результате нападения акул в Хургаде погибли 44-летняя туристка из Румынии и 68-летняя гражданка Австрии, постоянно проживавшая в Египте.