Дайвер нашел на дне водоема останки парня и девушки. Пара пропала 21 год назад

Американский дайвер Джереми Сайдс нашел на две водоема машину с останками парня и девушки. Молодые люди пропали без вести более 20 лет назад.

Эрин Фостер и Джереми Бехтел пропали еще в 2000 году. Тогда девушке было 18 лет, а парню — 17. В последний раз молодых людей видели, когда они ехали на машине в городе Спарта. После исчезновения полицейские искали Фостер и Бехтела не один год, но найти их так и не удалось.

Снова взяться за поиски решил дайвер Джереми Сайдс из Теннеси. Мужчина ведет свой канал на YouTube и занимается поиском пропавших людей, сообщило издание LADbible. Сначала Сайдс сделал список всех водоемов города, а зачем начал изучать их дно с помощью специальной техники.

В одном из водоемов дайвер нашел утонувший автомобиль. Во время погружения он нашел в салоне останки двух людей. Оказалось, что в машине были пропавшие Фостер и Бехтел. О своей находке дайвер сообщил правоохранителям. Следователи уже начали собирать улики и назначили проведение экспертизы. Также о найденных останках сообщили родственникам молодых людей.