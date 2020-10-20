«Даю вам слово, ребята»: Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты

Белорусский президент вновь встретился с оппозицией в СИЗО, где пообещал больше не участвовать в выборах. Также сегодня он напомнил народу, что за власть он держится не ради личных целей. Александр Лукашенко заверил, что беспокоится за будущее страны.

Во вторник Лукашенко встретился с политзаключенными Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским, передает Tut.by. На этой встрече он пообещал присутствующим, что этот президентский срок — последний.

«Даю вам слово, ребята», — передал его слова один из участников встречи.

Лукашенко также рассказал, что строил страну как видел и считает, что делал это хорошо. К тому же добавил, что такого честного президента надо еще поискать.

Кроме того, на совещании по назначению новых ректоров нескольких вузов Лукашенко заявил, что не держится за власть «посиневшими руками», сообщает БелТА.

«Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?» — сказал он.

По его мнению, последний митинг с военными показал, что никто народ жалеть не будет, всех «разорвут на куски».

Глава государства также отметил, что не представляет в роли президента женщину. Потому что проблем достаточно на такой должности, а женщин он «очень уважает».

Ранее Лукашенко заявил, что судьбу Белоруссии будет решать народ.