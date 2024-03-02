Мир 02 марта 2024, 00:47 «Дайте солдатам отдых». Украинцы устроили акцию протеста в Киеве Акция протеста против условий мобилизации прошла возле военкомата в Киеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Киева устроили возле одного из военкоматов акцию протеста против условий мобилизации и за ротацию на фронте. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Они уставшие и не могут воевать», — сказала одна из участниц мероприятия.

Реклама

Как отметили участники акции, украинская армия устала, поэтому солдат нужно отпустить на отдых до тех пор, пока власти Украины не выпустят нормальный законопроект. Один из протестантов заявил, что большинство военных ВСУ находятся на поле боя уже 24 месяца.

В руках у киевлян были транспаранты с надписями: «Требуем ротации», «На фронте люди, а не роботы» и «Дайте солдатам отдохнуть».

Также протестующие обвинили украинские власти в зарабатывании денег на гражданах, назвав «адом» ситуацию на фронте.

Массовая мобилизация на Украине проходит в хаотичном порядке. Жители Одессы и Николаева боятся выходить на улицу из-за облав.