«Дайте обниму!» Командир МВД ДНР показал, как эвакуируют жителей Мариуполя

Командир МВД Донецкой народной республики поделился в соцсетях кадрами эвакуации мирных жителей из Мариуполя под прикрытием. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как после команды «Выходи, народ!» из машины с буквой Z вылезают люди. Один из эвакуированных, расчувствовавшись, бросается к людям в форме со словами: «Мужики, дайте обниму!»

Также в Сети появилось видео, на котором жители Мариуполя встречают российских военных со словами: «Ребята, слава богу, что вы пришли».

Ранее делегация ООН побывала в Ростове и проконтролировала условия размещения беженцев из Мариуполя. Эвакуированные описали главе делегации Кариму Атасси, как невыносимо было жить в городе в последнее время. Люди спасались от обстрелов ВСУ в подвалах, националисты размещали военную технику в жилых домах и прикрывались людьми как живым щитом. Многие беженцы потеряли жилье, документы, а кто-то и родственников.