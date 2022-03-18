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    18 марта 2022, 00:53

    «Дайте миру шанс». Сербские фанаты напомнили о нападениях США на другие страны

    Сербские фанаты растянули баннеры об агрессии США на футбольном матче Лиги Европы

    Александра Ломейко

    Сербские футбольные болельщики поддержали Россию на матче «Црвена Звезда» — «Глазго Рейнджерс». Во время игры, которая проходила в рамках Лиги Европы, на фанатской трибуне появились баннеры о действиях США.

    Внимание на них обратил спортивный журналист Василий Конов, разместив снимок со стадиона в своем Telegram-канале.

    «Сербы — лучшие. <…> Жаль, что не все в европейском футболе такие», — написал он.

    На баннерах фанаты перечислили случаи, когда Соединенные Штаты атаковали другие государства. Они упомянули Панаму, Аргентину, Югославию, Гренаду, Афганистан и прочие страны.

    «Все, что мы говорим: дайте миру шанс», — указано на нижнем баннере.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на очередные обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина разместил архивное видео. На нем нынешний глава Белого дома заявлял, что лично предлагал бомбить Белград.