Сербские футбольные болельщики поддержали Россию на матче «Црвена Звезда» — «Глазго Рейнджерс». Во время игры, которая проходила в рамках Лиги Европы, на фанатской трибуне появились баннеры о действиях США.

Внимание на них обратил спортивный журналист Василий Конов, разместив снимок со стадиона в своем Telegram-канале.

«Сербы — лучшие. <…> Жаль, что не все в европейском футболе такие», — написал он.

На баннерах фанаты перечислили случаи, когда Соединенные Штаты атаковали другие государства. Они упомянули Панаму, Аргентину, Югославию, Гренаду, Афганистан и прочие страны.

«Все, что мы говорим: дайте миру шанс», — указано на нижнем баннере.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на очередные обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина разместил архивное видео. На нем нынешний глава Белого дома заявлял, что лично предлагал бомбить Белград.