Мир 15 февраля 2024, 13:02 Daily Mail: затонувшее 84 года назад судно Arlington обнаружили в Мичигане

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Судно Arlington времен Второй мировой войны обнаружили на дне озера Верхнее в американском штате Мичиган. Корабль потерпел крушение 84 года назад. Об этом сообщил сайт Daily Mail.

Трагедия произошла в мае 1940-го. Во время сильного шторма Arlington столкнулся с другим плавучим сооружением. Почти всем членам экипажа удалось спастись. На корабле остался лишь капитан Фредерик Берк, который утонул вместе с судном, добавил сайт kp.ru.