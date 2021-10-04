Daily Mail: вид звезды сериала «Друзья» Перри ужаснул фанатов

Актера легендарного американского сериала «Друзья» Мэттью Перри заметили на улицах Лос-Анджелеса. Новые снимки ужаснули фанатов Перри. Об этом написало издание Daily Mail.

На фото Перри запечатлен в растянутой мятой футболке, которая не скрывает лишние килограммы звезды. На снимках видно, что его лицо опухло, а под глазами — большие мешки. На другой фотографии — актера запечатлели в машине с сигаретой.

Мэттью Перри сейчас 52 года. У него были проблемы с алкоголем и наркотиками, он проходил лечение в реабилитационной клинике. Недавно вместе со своими коллегами он участвовал в специальном эпизоде сериала «Друзья». Фанаты заметили, что время не пощадило их кумиров, в особенности они были разочарованы внешним видом Перри.

Сериал «Друзья» начал выходить в 1994 году и продлился до 2004 года, всего вышло 236 серий. Кроме Мэттью Перри в нем сыграли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер.

Недавно Энистон рассказала, что хотела бы встречаться с мужчиной не из киноиндустрии.