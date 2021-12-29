Daily Mail опубликовало фото похудевшего Ким Чен Ына

Издание Daily Mail опубликовала свежее фото Ким Чен Ына, на котором видно, что лидер КНДР сильно похудел. Об этом написало ИА Nation News.

Фотография сделана во время на последнем заседании пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ранее журналисты уже отмечали похудение Ким Чен Ына. СМИ КНДР пишут, что глава государства похудел из-за напряженной работы, однако южнокорейские журналисты уверены, что Ким Чен Ын целенаправленно решил заняться своим здоровьем.