Daily Express: Великобритания эвакуирует военных в случае войны Украины с Россией

Британские власти планируют провести эвакуацию своих войск в случае начала военных действий на Украине. Об этом сообщила газета Daily Express.

«Военное руководство должно провести всеобъемлющий обзор [британской учебной миссии] Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть безопасно выведен», — заявили авторы материала.

Сейчас большая часть британских военных сосредоточена в городе Яворов Львовской области. Офицеры штаба располагаются в Киеве. По словам источников издания, военнослужащие Великобритании должны направиться к границе с Польшей.

В случае эскалации ситуации начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд должен будет отдать приказ об эвакуации войск. Как отметили журналисты, в ближайшее время подчиненные генерал-полковника будут следить за «атмосферой». Стрикланд получает информацию о развитии ситуации дважды в день.

«Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке», — сказал собеседник газеты из ВС.

На территории Украины обучением местных военнослужащих занимаются более 100 британских военных.