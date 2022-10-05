Daily Express: Лиз Трасс не оправдала ожиданий на посту премьера Великобритании | 360°

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Daily Express: Лиз Трасс не оправдала ожиданий на посту премьера Великобритании

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Британское издание Daily Express написало, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс проявила себя на этом посту еще хуже, чем ее предшественник, отправленный в отставку Борис Джонсон. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Автор статьи пишет, что члены Консервативной партии пытаются найти Трасс замену. Основным кандидатом пока является министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Также издание отмечает, что у Трасс есть 10 дней, чтобы попытаться сохранить должность.

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