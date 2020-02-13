Дагестанец уговорил тестя скинуть 200 тысяч на финансирование ИГ*
Жителя Дагестана Камиля Арсланбекова будут судить за участие в финансирование запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.
По данным следствия, преступника уговорил его зять. Он перечислил 213 тысяч рублей, прекрасно зная, что эти деньги пойдут на финансирование терроризма.
На обоих завели уголовное дело.
*"Исламское государство"/ ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.