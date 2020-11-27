Дачник остался без ног после укуса паука

Житель украинского города Никополь в Днепропетровской области лишился ног из-за укуса паука. Все случилось, когда мужчина на даче подрезал виноград.

Как написал местный портал NikopolNews, пострадавший — электромонтер Станислав Бойко. Ему 54 года. Когда он занимался обрезкой винограда, его укусил паук.

После этого у него начались осложнения. Мужчину доставили в больницу, где он попал в реанимационное отделение. Медики приняли решение ампутировать ему обе ноги. Теперь Бойко предстоит долгое лечение.

Биолог Сергей Тороп рассказал газете «Известия», что на юге Украине замечен желтосумный колющий паук семейства Eutichuridае.

«Он считается самым ядовитым из представителей рода Cheiracanthium, обитающих в Европе», — сообщил специалист.

По его словам, укус паука не смертелен, но может вызвать сильную аллергическую реакцию.