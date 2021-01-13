«Да всплывет сам». Мэр украинского города пошутил об утопленнике

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинков перевел в шутку обсуждение поисков утонувшего мужчины. На заседании горсовета чиновник заявил, что тот «всплывет сам».

Мужчина, предположительно, утонул в городском озере. За три дня спасатели не обнаружили тело. Марцинков предположил, что в поисках задействовано слишком много спасательных служб. Мэр также заявил, что, возможно, пропавший человек «уже поплавал и пошел домой». А затем под смех собравшихся добавил: «Да всплывет сам». Видео с этого заседания появилось в соцсетях.

Марцинкив является членом украинской националистической партии «Свобода». У нее один мандат в Верховной раде и 50 мест в городских советах.

В прошлом году мэр Ивано-Франковска требовал от начальника полиции вывезти из области в Закарпатье всех цыган. Выступление Марцинкива на оперативном совещании также попало на видео.

«Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция», — спрашивал мэр главу местного управления МЧС.