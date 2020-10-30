«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»: Хабиб Нурмагомедов присоединился к критике Макрона

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите», — написал Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что мусульмане любят пророка Мухаммеда даже больше, чем своих отцов, матерей и других близких людей. Боец считает, что все «выйдет боком» тем, кто поддерживает мнение Макрона.

По его словам, Аллах проклял тех, «которые поносят Аллаха и Его Посланника», и «уготовил им унизительные мучения».

Таким образом Нурмагомедов высказался о ситуации во Франции. Там в октябре произошло несколько нападений на мирных граждан. Первая трагедия произошла в пригороде Парижа 16 октября.

Молодой человек обезглавил учителя Самюэль Пати за то, что тот на уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Преступника ликвидировали. Им оказался россиянин чеченского происхождения. Макрон тогда заявил, что Франция и дальше будет отстаивать право на свободу слова.

Утром 29 октября выходец из Туниса напал на людей в церкви Ниццы. Он убил трех человек. Одну из женщин обезглавил. Его удалось задержать. Французские власти назвали произошедшее терактом. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы.