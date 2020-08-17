«Да, я не святой»: Лукашенко признался в собственной жесткости

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в жесткости. Он связал свою политическую линию с существованием республики.

«Да, я не святой. Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что если бы не было жесткости, не было страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам», — приводит портал tut.by слова Лукашенко во время встречи с рабочими завода МЗКТ в Минске.

Он подчеркнул, что если жители Белоруссии «загубят первого президента, будут потом губить всех остальных». Он предупредил, что его на колени не поставить и призвал рабочих не делать так, чтобы было хуже им и их семьям.

Утром 17 августа Лукашенко прилетел на МЗКТ, чтобы встретиться с протестующими рабочими. Политолог Наталия Елисеева во время беседы с «360» заявила, что глава Белорусского государства не боится забастовок и «смотрит на них сквозь пальцы».

Ситуация в Белоруссии обострилась 9 августа после президентских выборов. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в стране начались массовые акции протеста.